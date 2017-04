Top 20 Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια

Ως άνθρωπος που λατρεύει τη γιορτή των Χριστουγέννων, έχω και μια εμμονή με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα οποία έχουν την τρομερή ικανότητα να μας υποβάλλουν στο όλο γιορτινό κλίμα. Παραθέτω κάποια απ’τα αγαπημένα μου και πλέον κλασσικά κομμάτια! Απολαύστε!



1. Silent Night , Άγια Νύχτα

2. Oh Christmas Tree/Ω Έλατο

3. Jingle Bells/Τρίγωνα Κάλαντα

4. Ρούντολφ

5. Santa Claus is coming to Town

6. It’s the most wonderful time of the year

7. Silver Bells

8. Feliz Navidad

9. I saw mammy kissing Santa Claus (Jackson 5 και ο Michael Jackson μικρούλης)

10. Blue Christmas

11. Do they know it’s Christmas Time

12. Someday at Christmas (διότι πόλεμος και αγάπη δεν συνάδουν)

13. Santa Baby (ένα αθώο τραγούδι από τη ναζιάρα Kylie Minogue)

14. Rocking Around the Christmas Tree

15. Jingle Bell Rock

16. White Christmas

17. Let it Snow

18. All i want for Christmas is you

19. Last Christmas (ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ύμνος των Χριστουγέννων! Εγώ σ’αγάπησα, εσύ με πρόδωσες! Φέτος ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ -αλά Τάκης Τσουκαλάς- και πάμε για αλλά)

20. Noviy God (Δεν ξέρω ρώσικα, δεν καταλαβαίνω καν τι λέει το τραγούδι , μου φαίνεται όμως τόσο αστείο! Αν μη τι άλλο καλή η αγάπη, ο έρωτας και η ελπίδα για ειρήνη αλλά και το γέλιο χαρίζει ζωή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδέχεται αυτό το τραγούδι να σας κολλήσει στο μυαλό και να σας κάψει τον εγκέφαλο)