Ταινίες που πρέπει να δεις μέσα στα Χριστούγεννα – Top10

Έφτασαν λοιπόν τα Χριστούγεννα, μια γιορτή αγάπης χαράς και ελπίδας.

Μία περίοδος που σε όλους βγαίνει η όμορφη πλευρά του εαυτού τους και νιώθουν έτοιμοι να προσφέρουν, να κάνουν μια πράξη αγάπης..



Ο ερωτισμός την περίοδο των Χριστουγέννων ρέει άφθονος, αυτό την καθιστά την πιο ζουζουνιάρικη και νίαου γιορτή.

Έτσι έβαλα κάτω την κεφάλα μου και έκανα μια μικρή αναζήτηση για τις πιο «MUST» ταινίες των χριστουγέννων.

Δεν πειράζει αν είσαι μπακούρι, απλά να ξέρεις πως οι καλύτερες συνθήκες για να δεις αυτές τις ταινίες είναι με «γλυκιά» παρέα μέσα στην ζέστη (κατά προτίμηση δίπλα σε τζάκι και αν δεν έχετε κάτω από τα παπλώματα), πίνοντας ζεστή σοκολάτα, τρώγοντας Marshmallows και φυσικά τα μοναδικά φώτα που θα είναι ανοιχτά θα είναι αυτά του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ακούγετε κάπως συνηθισμένο αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτά τα στάνταρ δεν αλλάζουν.

Οπλιστείτε με χαρτί και μολύβι και ξεκινάμε….Enjoy!!

No1: A Charlie Brown Christmas (1965)

No2: Scrooged (1988)

No3: The Muppet Christmas Carol (1992)

No4: Love actually (2003)

No5: Fred Claus (2007)

No6: Arthur Christmas (2011)

No7: Polar express (2004)

No8: A Christmas Carol (2009)

No9: Home Alone 1 (1990)

No10: Home Alone 2 (1992)

Αυτές είναι λοιπόν παίδες. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι οι καλύτερες. Αλλά πολλές φορές πιο πολύ μετράει η παρέα και όχι η ταινία. Σε εναλλακτικές περιπτώσεις μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε καρτούν τα οποίο επίσης ταιριάζει με το όλο κλήμα των Χριστουγέννων.

Υ.Γ.: Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες είναι υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους…!!!